Власти Молдавии объяснили отказ поддержать санкции Запада против России

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии решили не присоединяться к санкциям ЕС и США против России, руководствуясь интересами своих граждан и прибывающих в страну украинских беженцев. Об этом заявил в четверг председатель парламента республики Игорь Гросу.

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"Мы позаботились о людях. Прошу тех, кто хочет пойти по пути санкций, подумать о нескольких вещах: привели бы эти санкции к нашей энергетической безопасности, помогли бы они людям, которые сейчас находятся на дорогах, дало бы это большую безопасность нашим гражданам, находящимся на территории России, помогли бы санкции урегулировать ситуацию в Приднестровье? Учитывая все эти вещи, я думаю, что мы приняли правильное решение. Мы позаботились и об украинцах", - подчеркнул Гросу в эфире общественного телевидения республики.

На прошлой неделе глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что республика не станет присоединяться к санкциям ЕС и США против России. По его словам, это решение принято из экономических соображений, так как экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики.

Ранее глава Молдавско-российского делового союза, бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти не поддерживать санкции Запада, так как это нанесет удар по переживающей тяжелый кризис молдавской экономике. Он привел данные статистики, согласно которым в прошлом году Россия заняла второе место среди торговых партнеров Молдавии. Экспорт республики в РФ вырос на 27%, а импорт - на 70%. Бывший глава Молдавии предложил срочно проработать возможности подключения к созданной Центробанком России Системе передачи финансовых сообщений в условиях западных санкций и перенаправить экспорт в обход Украины.

Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции.