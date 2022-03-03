Более 575 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 575 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции РФ. Об этом сообщила в четверг в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля с Украины в Польшу приехали 575,1 тыс. человек", - информировала служба.

"Вчера сотрудники погранохраны приняли 95 тыс. приехавших с Украины, сегодня до 07:00 (09:00 мск) - 27,1 тыс.", - указано в сообщении.

В среду МИД Польши информировал, что более половины въехавших в республику в последние дни - граждане Украины. Вторую половину составляют граждане Узбекистана, Польши, Белоруссии, Индии, Нигерии, Алжира, Марокко, Афганистана, Пакистана, США. На вчерашний день граждан России в этом списке было 960.

Как подчеркивают польские власти, помощь оказывается всем приезжающим в Польшу беженцам вне зависимости от национальной принадлежности.

Многие прибывающие в Польшу с Украины пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организовывают их размещение в разных регионах страны. Таких пунктов в республике создано 27. Других встречают родные и близкие. В Польше организован сбор материальной помощи для беженцев.