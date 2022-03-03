В Молдавию с 24 февраля въехали около 132 тыс. граждан Украины

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 132 тыс. граждан Украины пересекли границу с Молдавией с начала специальной военной операции России. Из них 74 тыс. затем выехали из республики в Румынию, сообщила в среду пресс-служба МВД.

"В Молдавию въехали 136 386 граждан Украины. <…> На территории республики находятся 61 570 граждан Украины", - говорится в сообщении. В МВД обратили внимание, что свыше 5 тыс. украинцев в этот период вернулись на родину, а более 3 тыс. из них вернулись из Румынии в Молдавию.

К этому времени в разных районах республики открыты несколько десятков лагерей для приема граждан Украины, однако большая их часть направляется в Кишинев. Как отметил мэр молдавской столицы Ион Чебан, власти города испытывают нехватку волонтеров, необходимы дополнительное жилье, продукты питания, средства гигиены и лекарства. В связи с ситуацией на Украине власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения до конца апреля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.