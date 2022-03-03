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Военная операция на Украине

Венгрия осудила действия РФ и призвала к мирному урегулированию конфликта с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает важным продолжить экономическое сотрудничество с Москвой, в том числе в области газовых поставок

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Венгрия осуждает военные действия России на Украине, но рассчитывает на мирное урегулирование конфликта и считает важным продолжение экономического сотрудничества с Москвой. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью, опубликованном в четверг на сайте группы изданий Mandiner.

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"Мы осуждаем нападение России, потому что против Украины развязана война", - сказал глава венгерского правительства, добавив, что Будапешт призывает к урегулированию ситуации мирным путем.

"Поэтому мы предложили начать мирные переговоры в Будапеште", - напомнил Орбан.

Он также отметил, что его страна рассчитывает продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, в том числе в области поставок газа.

"Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими", - подчеркнул венгерский премьер.

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