Венгрия осудила действия РФ и призвала к мирному урегулированию конфликта с Украиной

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Венгрия осуждает военные действия России на Украине, но рассчитывает на мирное урегулирование конфликта и считает важным продолжение экономического сотрудничества с Москвой. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью, опубликованном в четверг на сайте группы изданий Mandiner .

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"Мы осуждаем нападение России, потому что против Украины развязана война", - сказал глава венгерского правительства, добавив, что Будапешт призывает к урегулированию ситуации мирным путем.

"Поэтому мы предложили начать мирные переговоры в Будапеште", - напомнил Орбан.

Он также отметил, что его страна рассчитывает продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, в том числе в области поставок газа.

"Нет аргументов в пользу прекращения нашего энергетического сотрудничества с русскими", - подчеркнул венгерский премьер.