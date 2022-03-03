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Военная операция на Украине

Басурин сообщил о 73 перешедших на сторону ДНР военнослужащих ВСУ

По словам представителя ДНР, пятерым из них в настоящее время оказывают медицинскую помощь

ДОНЕЦК, 3 марта. /ТАСС/. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил в четверг о более 70 сложивших оружие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 73 военнослужащих ВСУ", - указал он.

По словам Басурина, пятерым из них в настоящее время оказывают медицинскую помощь.

Представитель ДНР в очередной раз призвал украинских военнослужащих добровольно отказаться от участия в боевых действиях, сохранить свою жизнь и вернуться домой.

 

Теги
УкраинаБасурин, Эдуард АлександровичВоенная операция на Украине
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