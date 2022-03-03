В ДНР рассказали, что националисты не выпускают жителей Мариуполя из города

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Националисты запрещают мирным жителям передвигаться по Мариуполю и выезжать из города. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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"Наши попытки организовать гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения [из Мариуполя] пока сталкиваются с действиями националистов, которые не выпускают гражданских, не позволяют им перемещаться и уезжать, - сказал он. - По нашим данным с угрозой применения оружия гражданским запрещено перемещаться по территории Мариуполя".

По словам Пушилина, в настоящее время ситуация с продуктами питания, медикаментами выглядит уже критической.

Действия подразделений ДНР по освобождению города осложнены тем, что националисты, отступая, прикрываются мирным населением. "Они занимают верхние этажи многоэтажек, устраивают там огневые точки, при этом с нижних этажей гражданское население не выпускают", - пояснил глава республики.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, вооруженные силы ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь и взяли под контроль ряд населенных пунктов.

17 февраля обострилась обстановка на линии соприкосновения в Донбассе. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.