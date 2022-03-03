Венгрия пересматривает свои внешнеполитические цели из-за событий на Украине

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/ Венгрия вынуждена пересмотреть свои внешнеполитические цели в связи с событиями на Украине, но по-прежнему хотела бы сохранить взаимовыгодные отношения с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что сейчас в Европе сложилась "новая ситуация".

"До последнего времени венгерско-российские отношения носили сбалансированный и справедливый характер", - сказал он в интервью, опубликованном в четверг на сайте группы изданий Mandiner. При этом Орбан напомнил, что все его договоренности с президентом России Владимиром Путиным "до сих пор всегда выполнялись".

"С началом войны возникла новая ситуация и для Венгрии, - отметил премьер. - В этой новой ситуации цели и интересы Венгрии должны быть пересмотрены".