Украина просит МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть небо над ядерными объектами

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Украина просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ядерными объектами в стране. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В целях возвращения ситуации, связанной с безопасностью ядерных установок, объектов на площадке Чернобыльской атомной электростанции и в зоне отчуждения, в правовое поле настаиваем на осуществлении неотложных решительных действий по обращению МАГАТЭ в НАТО с требованием ввести <...> закрытие пространства над территорией Украины с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении на официальном сайте.

В обращении украинская сторона настаивает на действиях со стороны МАГАТЭ для немедленного прекращения огня и недопущения приближения войск на расстояние ближе 30 км от АЭС. Украина также заявила, что ожидает конкретных действий от МАГАТЭ "в виде "давления равных", что обычно используется странами - членами организации относительно сторон, уклоняющихся от соблюдения приоритета безопасности".

Кроме того, авторы данной инициативы в Минэнерго Украины предлагают участникам МАГАТЭ исключить доступ России к "интеллектуальным и техническим ресурсам агентства с одновременным усилением контроля за использованием ядерного материала в стране". Киев также настаивает на расторжении всех отношений со всеми ответственными за атомную энергетику гражданами РФ, которые трудоустроены во всех структурах ООН.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.