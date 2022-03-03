СМИ: девять чехов привлекли к ответственности за одобрение действий РФ на Украине

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Чешская полиция привлекла к уголовной ответственности девять жителей республики по подозрению в публичном одобрении действий России на Украине. Об этом сообщило в четверг информационное агентство CTK.

В одном случае было выдвинуто обвинение "в отрицании и одобрении геноцида" по отношению к населению Украины. Мужчина, против которого возбуждено дело, высказался в поддержку российской военной операции в социальных сетях. Ему грозит от шести месяцев до трех лет заключения.

В данный момент, как отметило CTK, полиция проверяет около 200 подобных подозрений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.