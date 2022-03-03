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Военная операция на Украине

На Украине из-за боевых действий остановлены 14 газораспределительных станций

В Луганской области поврежден газопровод

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. По меньше мере 14 газораспределительных станций (ГРС) повреждены на Украине из-за боевых действий, однако газотранспортная система страны продолжает свою работу по обеспечению населения газоснабжением.

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"В общей сложности по состоянию на 11:00 (12:00 мск) из-за боевых действий остановлены 14 из 1 389 ГРС. Однако газотранспортная система Украины продолжает свою работу по газоснабжению украинцев и критической инфраструктуры. Все управления выполняют свои задачи. Сотрудники "Оператора ГТС" работают в режиме усиленной безопасности", - говорится в Telegram-канале компании "Оператор ГТС Украины" в четверг.

В то же время сообщается, что в Луганской области поврежден газопровод. "Повреждена первая нить газопровода "Оператора ГТС Украины" "Луганск - Лисичанск - Рубежное" в районе отвода на ГРС "Лисичанск". Диспетчеры компании зафиксировали снижение давления в системе и в 08:50 (09:50 мск) 3 марта перекрыли подачу природного газа", - проинформировала компания, заверив, что жертв или пострадавших среди ее сотрудников нет.

В компании утверждают, что работа газопровода будет возобновлена при первой возможности, однако сейчас это невозможно из-за боевых действий. "Город Лисичанск получает газ через резервную систему газоснабжения", - говорится в сообщении.

Накануне были повреждены две нити газопровода-отвода к газораспределительной станции города Изюм Харьковская области.

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