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Лидер итальянской оппозиционной партии раскритиковала главу МИД за высказывания о Путине

Джорджа Мелони назвала слова Луиджи Ди Майо о российском президенте "не соответствующими моменту и его статусу"

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Лидер итальянской оппозиционной партии "Братья Италии" Джорджа Мелони критически высказалась в отношении главы МИД республики Луиджи Ди Майо. Она назвала его слова о российском президенте "не соответствующими моменту и его статусу".

"В этот исторический момент, крайне тяжелый и деликатный, министр иностранных дел не должен бы допускать комментарии с совершенно неподходящими словами. Тот, кому принадлежит роль в управлении страной, кто представляет Италию и итальянцев, не может забывать дипломатию", - написала политик Twitter.

Свой пост она сопроводила фотографией Ди Майо, который ранее в эфире одной из телевизионных программ назвал Путина "по-настоящему жестким".

Ранее критическое суждение об итальянском министре высказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уличив его в профнепригодности.

В новость была внесена правка (14:19 мск) - передается с уточнением имени спикера, верно - Джорджа

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