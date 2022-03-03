Премьер Японии раскритиковал решение России повысить готовность сил сдерживания

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида подверг критике решение российской стороны повысить готовность собственных сил сдерживания. Об этом глава японского правительства заявил в четверг на пресс-конференции в Токио.

"Угрозы ядерным оружием, не говоря уже о его применении, просто непростительны", - отметил он, подчеркнув, что Япония как единственная страна в истории, пережившая атомные бомбардировки, считает действия РФ "возмутительными".

Глава японского правительства в очередной раз заявил, что Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом и странами G7 по ситуации на Украине, включая введение дополнительных санкций в отношении РФ. "Мы также будем сотрудничать [по этим вопросам] и со странами Азии", - добавил он.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал 27 февраля приказ о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания высших должностных лиц ведущих стран НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.