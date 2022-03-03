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Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о готовности РФ принять жителей Мариуполя

Российские военные и силы ДНР организуют для этого гуманитарный коридор

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия готова принять жителей Мариуполя по договоренности с Донецкой Народной Республикой (ДНР), после эвакуации через гуманитарный коридор. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Для всех мирных граждан Мариуполя, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными силами Российской Федерации совместно с Вооруженными силами Донецкой Народной Республики организуется гуманитарный коридор. Гарантируется безопасность передвижения по маршруту в восточном направлении по трассе М-23 Мариуполь - Новоазовск. Все жители будут обеспечены медицинской помощью и средствами первой необходимости. В дальнейшем будут сопровождены на территорию Российской Федерации. Обращаю внимание, что по договоренности с Российской Федерацией, Россия готова к приему и размещению граждан города Мариуполя", - сказал он.

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УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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