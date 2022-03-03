Венгрия окажет Украине гуманитарную помощь

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Венгрия будет оказывать Украине гуманитарную помощь и принимать у себя беженцев, но не намерена направлять туда подразделения своих войск и вооружения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном в четверг на сайте группы изданий Mandiner .

Он подчеркнул, что Венгрия "была бы рада помочь украинцам в их переговорах с россиянами" и ранее предлагала провести такую встречу в Будапеште. "Кроме того, - продолжил премьер, - мы оказываем гуманитарную помощь Украине: поставляем бензин, дизельное топливо, продукты и предметы первой необходимости. В-третьих, мы принимаем всех, кто приезжает с Украины".

В то же время Орбан подтвердил, что его правительство не будет поставлять на Украину вооружения и направлять туда венгерских военнослужащих. Призывы к подобным действиям, звучащие сейчас из лагеря венгерской оппозиции, он считает безответственным политиканством. "Оппозиция хочет послать оружие [на Украину], чтобы стрелять по русским, или солдат, которые будут сражаться с русскими, - сказал премьер. - Это доказывает, что у них нет ни опыта, ни знаний, ни чувства ответственности. Своими безответственными заявлениями они только подливают масла в огонь, что противоречит интересам Венгрии".

"Вместо политических авантюр нам нужны ответственная политика, безопасность и стабильность", - заявил Орбан, который рассчитывает сохранить за собой пост главы правительства по итогам парламентских выборов, запланированных в Венгрии на 3 апреля.