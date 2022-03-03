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Военная операция на Украине
Обновлено 

WP: власти США просят Конгресс одобрить выделение $10 млрд на поддержку Украины

В свою очередь для борьбы с пандемией администрация США президента просит у Конгресса около $22,5 млрд

ТАСС, 3 марта. Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой одобрить выделение $10 млрд в качестве помощи Украине. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

Согласно сведениям издания, власти США планируют направить запрашиваемые средства на разрешение гуманитарного кризиса на Украине, а также на укрепление украинского оборонного потенциала, защиту энергосетей страны от сбоев и дальнейшей помощи другим европейским союзникам.

В свою очередь для борьбы с пандемией администрация президента просит у Конгресса около $22,5 млрд.

В новость были внесены изменения (14:42 мск) - меняется заголовок, на поддержку Украины власти США просят $10 млрд из 32,5 млрд запрошенных

 

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СШАВоенная операция на Украине
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