Польское подразделение войдет в боевую группу НАТО в Румынии

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министры Румынии и Польши Николае Чукэ и Матеуш Моравецкий договорились, что польское подразделение войдет в боевую группу НАТО, которая будет размещена в Румынии. Об этом сообщил глава румынского правительства на совместной пресс-конференции в четверг.

"Мы обсудили, как мы можем укрепить позицию сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге альянса", - сказал Чукэ. "Мы решили, что после увеличения военного присутствия союзных сил в регионе Черного моря и, конечно, и в Польше, и в регионе Балтийского моря мы сможем сформировать новый пакет сил, который может быть перемещен в Румынию, и, таким образом, я получил согласие [премьер-министра Польши], что [польское] подразделение войдет в боевую группу, координатором которой будет Франция".

Ранее министры обороны стран НАТО приняли решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии, а также, возможно, в других странах на восточном и юго-восточном флангах альянса. Конфигурация и численность боевой группы НАТО в Румынии будут примерно соответствовать аналогичным группам, развернутым в странах Прибалтики и Польше. Это многонациональные батальонные боевые группы численностью до тысячи человек, командование каждой из которых осуществляет отдельная страна НАТО, которая и направляет в состав группы самый большой контингент.