Премьер Грузии подписал заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены в ЕС

ТБИЛИСИ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в прямом эфире подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обращение главы правительства транслировалось в четверг на его странице в Facebook.

"Подача заявки на членство в Евросоюз является еще одной важной вехой на пути европейской интеграции Грузии - этапом, который открывает новую страницу нашей истории и продолжает усилия наших предков, которые были направлены на объединение в общую европейскую семью. Грузия является европейским государством", - сказал Гарибашвили, прежде чем подписать заявку.

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в среду заявил, что несмотря на то, что республика планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, руководство страны приняло решение незамедлительно обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить ей статус кандидата. Решение властей поддержали представители оппозиционных партий. Они предлагают создать совместную рабочую группу для более эффективного ведения переговоров с европейскими партнерами.

Ранее стало известно, что парламент Грузии подготовил проект резолюции об ускоренной процедуре вступления в ЕС. Во вторник Европейский парламент принял резолюцию с приветствием заявки Украины на получение статуса члена Евросоюза.

С 2009 года Грузия является участником программы ЕС "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право посещать без виз страны, входящие в Шенгенскую зону. За 10 лет партнерства Грузия также подписала соглашения с Европейским полицейским агентством (Европол) и с Единым агентством юстиции ЕС, направив в эти ведомства своих представителей.