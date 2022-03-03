ЕК полагает, что запрет вещания RT и Sputnik в ЕС - это исключительная и обоснованная мера

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает запрет вещания RT и Sputnik в ЕС исключительной, необходимой и обоснованной мерой. Об этом сообщил в четверг представитель ЕК Йоханнес Барке.

Он категорически не согласился с точкой зрения, что данное решение нарушает Лиссабонское соглашение ЕС и базовые права граждан сообщества на получение свободы информации вне зависимости от границ. "Вещательные лицензии RT и Sputnik на телевизионных, спутниковых, кабельных и интернет-платформах были приостановлены, это исключительная, целевая и временная мера, - сказал Барке, добавив, что в условиях войны на Украине Еврокомиссия полагает эту меру "необходимой и обоснованной".

"Вещательные лицензии RT и Sputnik на телевизионных, спутниковых, кабельных и интернет-платформах были приостановлены, это исключительная, целевая и временная мера", - заявил Барке, добавив, что в условиях войны на Украине Еврокомиссия полагает эту меру "необходимой и обоснованной с точки зрения фундаментальных прав и свобод".

По его мнению, работа этих российских СМИ "представляет значительную угрозу общественной безопасности ЕС".

Евросоюз запретил со 2 марта вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik. Как утверждается в документе сообщества, RT и Sputnik "играют важную роль в продвижении и поддержке военной агрессии против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран".