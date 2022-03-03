Россия не будет наблюдателем на учениях НАТО Cold Response

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Россия не будет присутствовать в качестве наблюдателя на учениях НАТО Cold Response. Об этом сообщила в четверг телекомпания NRK.

"Они ответили, что не могут принять участие. Мы будем уважать это решение", - сказал телекомпании глава оперативного штаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло.

В январе постоянное представительство США при НАТО сообщило, что в полярных учениях примут участие 35 тыс. военных из 28 государств и авианосец ВМС США. 13 января оперативное командование Вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота РФ о проведении учений Cold Response.

Как сообщила норвежская сторона, многонациональные учения Cold Response - 2022 состоятся в марте или апреле. Они пройдут в несколько этапов, некоторые из которых состоятся в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.