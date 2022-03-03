В Сербии заявили, что санкции против РФ не соответствуют национальным интересам страны

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Санкции против России не соответствуют национальным интересам Сербии. Об этом в четверг заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.

"Наша позиция ясна и принципиальна, а именно: мы признаем и уважаем территориальную целостность Украины и считаем весьма ошибочным ее нарушение, но введение санкций отдельным российским гражданам и компаниям не в наших жизненных интересах, и мы будем защищать эту позицию", - цитирует заявление премьера пресс-служба правительства.

Брнабич также выразила надежду на победу дипломатии, а также на то, что данная ситуация не будет продолжительной и что российские компании смогут работать в Сербии беспрепятственно.

Ранее Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Вучич также заявил, что Сербия временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами. Он отметил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел соответствующие санкции.