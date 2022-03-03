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Рада одобрила закон о пожизненном заключении за дезертирство и госизмену на Украине

Речь идет также о конфискации имущества
Здание Верховной рады Украины Андрей Ратмиров/ТАСС
Описание
Здание Верховной рады Украины
© Андрей Ратмиров/ТАСС

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Верховная рада в четверг утвердила закон о пожизненном заключении с конфискацией имущества за преступления против основ национальной безопасности - мародерство, диверсии, государственную измену. Об этом сообщается в четверг на сайте украинского парламента.

"Принят закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения", - говорится в сообщении.

Днем ранее правоохранительный комитет Верховной рады поддержал данный законопроект и рекомендовал парламенту его принять.

24 февраля украинский парламент ввел военное положение на территории страны.

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Украина
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