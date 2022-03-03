Таджикистан и США договорились активизировать сотрудничество в борьбе с наркотрафиком

ДУШАНБЕ, 3 марта. /ТАСС/. Директор Агентства по контролю за наркотиками (АКН) при президенте Таджикистана Хабибулло Вохидзода и заместитель директора управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Майкл Новокоски намерены активизировать двустороннее взаимодействие в сфере борьбы с наркотиками. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-центре антинаркотического ведомства.

В АКН сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в борьбе с транснациональными организованными группами по контрабанде наркотиков. "С учетом изменения политической ситуации в Афганистане, активизации организованных преступных групп в регионе и увеличения контрабанды наркотиков в Таджикистане стороны выразили готовность активизировать двустороннее сотрудничество", - отметили в ведомстве.

По данным агентства, в 2021 году в Таджикистане всеми правоохранительными органами и силовыми структурам из незаконного оборота изъято более 4 тонн наркотических средств, что в сравнении с 2020 годом больше на 68,4%. Отмечается, что в 2021 году объемы изъятого героина и гашиша по сравнению с 2020 годом увеличились более чем в два раза.