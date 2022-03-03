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Военная операция на Украине
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Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

Переговоры состоятся в Беловежской пуще
© Лейла Тураянова/ТАСС

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА /Белоруссия/, 3 марта. /ТАСС/. Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще на вертолетах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее в четверг помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры состоятся на территории Брестской области Белоруссии, как и было запланировано. Предполагалось, что они начнутся в 15:00 мск.

28 февраля в Гомельской обрасти прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.
 

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