Венгрия переведет посольство на Украине из Киева во Львов

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Венгрии переводит свое посольство из Киева во Львов в связи с ухудшением ситуации в области безопасности на Украине. Об этом сообщил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто, выразивший надежду на то, что это мера будет носить временный характер.

"Посольство во Львове будет работать с сокращенным штатом", - сказал министр, разместивший видеосообщение на своей странице в Facebook. По его словам, из Киева были эвакуированы венгерские дипломаты и сотрудники посольства со своими семьями - всего около 20 человек.

Сколько из них останется во Львове, Сийярто не уточнил, но подчеркнул, что временная дипмиссия будет готова оказать помощь всем венграм, находящимся на Украине. Глава МИД выразил надежду на то, что посольство Венгрии вернется в Киев, "как только позволит ситуация в области безопасности".