Сербия эвакуировала в Белград сотрудников своего посольства из Киева

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Сербские дипломаты, находившиеся в посольстве Сербии в Киеве, эвакуированы в Белград. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Сербии.

"Посольство Сербии на Украине по причине безопасности наших сотрудников сегодня временно закрыто, а сотрудники продолжат выполнять свою работу из Белграда до тех пор, пока не возникнут условия для возвращения", - говорится в сообщении.

Всего, по данным МИД, территорию Украины покинули три дипломата и технический работник. "Все они безопасно эвакуированы", - говорится в сообщении.

Ранее, 13 февраля, Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность отъезда с территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.