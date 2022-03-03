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Наблюдатели ОБСЕ из ДНР и ЛНР покидают Россию

Они вылетели в Стамбул

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ранее покинувшие территории ДНР и ЛНР, вылетели в четверг из международного аэропорта Сочи рейсом в Стамбул, передает корреспондент ТАСС из аэропорта.

Наблюдатели ОБСЕ из ДНР и ЛНР в четверг прошли в международном аэропорту Сочи регистрацию на рейс авиакомпании Turkish Airlines. Самолет, следующий в Стамбул, вылетел из аэропорта.

Ранее сообщалось, что во вторник несколько групп наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинули территории ДНР и ЛНР на автомобилях миссии и прибыли в Ростов-на-Дону, где разместились в отеле. В среду наблюдатели выехали из Ростова-на-Дону на четырех заказных автобусах в Сочи.

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