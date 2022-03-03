Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация на Украине может ухудшиться, и настроен "пессимистично" после состоявшегося в четверг телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на представителя администрации французского лидера.

"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно", - сказал представитель администрации Макрона.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора с Макроном Путин дал ему аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева. Президент РФ указал, что замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России. Также они обсудили гуманитарные проблемы на территории Украины, и российский лидер призвал Францию подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин сообщил, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Россия "намерена продолжить бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооруженных формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита". Также было "подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены", а затягивание переговоров приведут к появлению дополнительных требований к Киеву.

Нынешний телефонный разговор стал третьим для Путина и Макрона с момента начала специальной военной операции России на Украине. Кроме того, в четверг лидер Франции созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.