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Военная операция на Украине

Оттава изучает вопрос о возможности участия канадцев в конфликте на Украине

Глава Минобороны Анита Ананд заявила, что понимает желание граждан страны присоединиться к борьбе украинцев

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Канады пока изучают вопрос о правомерности участия канадских гражданских лиц в конфликте на Украине. Об этом в четверг сообщила журналистам глава канадского Минобороны Анита Ананд.

"Мы понимаем желание канадцев присоединиться к борьбе наших украинских друзей, - сказала она, отвечая на вопрос о возможной уголовной ответственности канадцев за участие в конфликте. - В настоящее время законность ситуации, отраженной в вашем вопросе, не определена". При этом Ананд подчеркнула, что, канадцы, желающие помочь Украине, могут записаться в Вооруженные силы Канады и участвовать в канадской небоевой операции Unifier по обучению украинских военнослужащих.

В рамках операции Unifier Вооруженные силы Канады с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине до 2025 года, при этом состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаКанадаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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