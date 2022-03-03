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Лукашенко одобрил проект договора с Россией о гармонизации таможенного законодательства

Государственный таможенный комитет Беларуси уполномочен на проведение переговоров по данному проекту договора

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект договора между Белоруссией и Россией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере в качестве основы для проведения переговоров.

"Государственный таможенный комитет Беларуси уполномочен на проведение переговоров по данному проекту договора и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - говорится в сообщении президентской пресс-службы в четверг.

В сообщении отмечается что проектом договора закрепляются направления сотрудничества таможенных органов двух стран (информационное взаимодействие, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции), создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.

Подготовка международного договора в сфере таможенного взаимодействия предусмотрена Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, утвержденными декретом Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября 2021 года.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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