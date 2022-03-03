Молдавия направит заявку на вступление в Евросоюз

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии направят заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в ходе брифинга в четверг.

"Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский союз. Она будет направлена президенту Франции Эмманюэлю Макрону", - сказала Санду. После этого глава республики подписала документ вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

"Мы готовы сделать все, чтобы достигнуть нашей фундаментальной цели. Это был выбор наших граждан, которые видят будущее нашей страны в Евросоюзе. Мы знаем, что надо сделать для принятия нашей страны в ЕС, и готовы шаг за шагом выполнить эту задачу. <…> Нам еще предстоит большая работа", - сказала Санду

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к стандартам ЕС, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.