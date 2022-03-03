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Военная операция на Украине
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Нуланд: США отложили ядерные учения, чтобы не способствовать эскалации вокруг Украины

Замгоссекретаря США по политическим делам отметила, что страна "в частных беседах с Кремлем всегда утверждает, что ядерное оружие нельзя применять никогда"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США отложили регулярные ядерные учения, чтобы не способствовать эскалации на фоне специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.

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"Мы не подняли уровень [ядерной] безопасности в США, наша цель - успокоить ситуацию. И вообще мы отложили наши собственные ядерные учения - те учения, которые у нас обычно проходят четыре раза в год, потому что мы хотим добиться деэскалации", - отметила Нуланд.

"Мы в частных беседах с Кремлем всегда утверждаем, что ядерное оружие нельзя применять никогда", - добавила она. "Я знаю, что все российские граждане в этом смысле с нами согласны", - резюмировала Нуланд.

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УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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