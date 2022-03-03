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Военная операция на Украине
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Зеленский усомнился в мощности НАТО

Президент Украины сказал так из-за того, что альянс не может остановить боевые действия в его стране
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в мощности НАТО из-за того, что она не может остановить боевые действия в его стране.

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"Если вы не покажите, что вы мощный союз, будь то НАТО или Европейский союз, <...> если вы не будете защищать свои союзы, их не станет. Это сейчас и происходит", - заявил он в четверг на пресс-конференции. "Мощь того или иного альянса заключается в том, чтобы не допустить войны. Что ты настолько мощный, что можешь сесть за стол переговоров и сказать: "Вот есть такие пункты, и по-другому не будет". Потому что у всех есть права, у маленького государства или у огромной империи, у всех одинаковые права", - считает президент.

Он назвал слабой реакцию НАТО на прошлогодний миграционный кризис на границах Белоруссии с Литвой и Украиной. "Про какую мощь можно говорить? Про какую одинаковость правил? Вот в чем проблема. То же самое с Европой. То же самое, что происходит с Украиной", - полагает Зеленский. "После Украины, если нас не станет, <...> будут Латвия, Литва, Эстония, Молдова, дальше будет Грузия, дальше будет Польша, и так они будут идти до Берлинской стены", - утверждал он.

"Мир опоздал"

Зеленский заявил, что вопросы независимости Украины, НАТО, ядерного оружия не должна решать только РФ, но остальной мир, по его словам, оказался нерешительным и опоздал с этим.

"Очень не хотелось, чтобы какие-либо решения относительно дипломатии, Европы, НАТО, относительно независимости Украины, ядерного оружия или вероятности ядерных выстрелов зависели только от этой команды (России - прим. ТАСС)", - сказал Зеленский. "Но весь мир опоздал, опоздал в отношении Украины, - продолжил он. - Пусть они простят меня, но им об этом сказал их народ, не мой народ, и вы видели, что происходит на всех площадях мира, как люди выходят и поддерживают Украину".

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