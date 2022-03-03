Зеленский заявил, что не понимает требований Москвы к Киеву

"Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. <...> мы в НАТО? - Нет. У нас есть ядерное оружие? - Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?" - сказал он в четверг в интервью иностранным СМИ, отвечая на вопрос, готов ли Киев дать гарантии.

Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР. "Я готов обсудить все вопросы, я их понимаю глубоко: про Украину, про наш язык, про проблемы с русским языком, про Донбасс, про статус Донбасса, про ДНР и ЛНР", - сказал он.

Отвечая на вопрос, хочет ли он говорить с Путиным, Зеленский ответил, что он должен с ним поговорить. "Я должен говорить с Путиным, мир должен говорить с Путиным, потому что нет другого средства, чтобы остановить эту войну. Именно поэтому я должен", - отметил он. При этом Зеленский попросил президента РФ провести очную встречу. "Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. <...> я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", - добавил президент Украины.

О переговорах

По словам Зеленского, переговоры с Россией имеют смысл, но по некоторым вопросам компромиссов быть не может. "В любых переговорах есть смысл. Любое слово важнее выстрела. Если можно сначала сказать, а потом выстрелить, делай так", - ответил он на вопрос, следует ли вести диалог с Москвой.

Зеленский назвал такие переговоры сложными, но допустил возможность нахождения точек соприкосновения. "Есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы, чтобы не погибали люди. Но есть вещи, в которых нет компромиссов. Однако нельзя взять и уйти, сказав: "Это ваша страна, Украина - часть России". Это невозможно", - считает он.

Президент Украины полагает, что предложения российской стороны не являются окончательным вариантом будущего компромисса. "Я не отношусь к формулировкам как к константе. <...> Вопрос формулировок - это вопрос баланса наших договоренностей и желаний", - отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. В четверг прошел второй раунд переговоров Украины и России.