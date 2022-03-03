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Военная операция на Украине
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Зеленский обратился к США и ЕС с призывом обозначить сроки закрытия неба над Украиной

В качестве альтернативы президент Украины просит "хотя бы предоставить военные самолеты"

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и Евросоюзу с призывом обозначить сроки закрытия неба над его страной или хотя бы предоставить военные самолеты.

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"Я сейчас прошу закрыть небо, а если у вас нет сил, мощи закрыть небо, то дайте мне самолеты. Или это несправедливо? Вы мне скажите", - сообщил он в четверг в интервью иностранным СМИ.

Зеленский также заявил, что рассчитывает на решение вопроса о поставках из Польши военных самолетов, но это зависит в том числе от США. По его словам, между Польшей и Украиной дружеские и "не бюрократические" отношения. "Но нам нужны самолеты, и решение этого вопроса сегодня находится внутри Польши и США. Я не буду их винить, потому что они многое делают, и я благодарен. Я не знаю, кто мог бы [сделать] больше", - сказал Зеленский.

"Без военных самолетов мы отдаем много [жизней] людей, - признал президент. - Это самое трудное, и я хотел бы, чтобы мы решили этот вопрос".

Ранее Польша отказалась передавать украинским вооруженным силам 28 истребителей МиГ-29. По словам президента Польши Анджея Дуды, отправка польских боевых самолетов на Украину "означала бы военное вмешательство в конфликт, который происходит на Украине, и участие НАТО, которая не является стороной конфликта".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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