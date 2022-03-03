Зеленский уверен, что Эрдоган войдет в число будущих гарантов безопасности Украины

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Олаф Шольц должны войти в число "гарантов безопасности" его страны.

"Я думаю, что он [Эрдоган] один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет, в круге тех стран, которые должны обеспечить гарантии безопасности Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, какую еще помощь Киеву может оказать турецкий лидер.

Говоря о роли канцлера ФРГ, он заявил, что "Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины, и он должен будет быть точно не на стороне России, а на стороне справедливости".