Украина заявила, что продолжит диалог с Россией в третьем раунде переговоров

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА /Белоруссия/, 3 марта. /ТАСС/. Третий раунд диалога Украины и России должен состояться в кратчайшие сроки. Об этом сообщил член украинской делегации, советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк после состоявшихся в четверг переговоров сторон.

Он отметил, что тех результатов, на которые рассчитывал Киев, достичь не удалось, но найдено понимание по гуманитарным вопросам. "К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать: обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект <...> Мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально близкие сроки", - отметил Подоляк.

Он зачитал официальное коммюнике, в котором указывается, что "стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится: не везде, а только в тех местах, где будут находиться сами гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время эвакуации".

"С этой целью в самое ближайшее время будут организованы совместные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - сообщил представитель украинской делегации.

"Я думаю, что мы продолжим дальше обсуждение всего блока вопросов", - добавил он.