Зеленский выразил сожаление, что Израиль не оказал больше поддержки Украине

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что руководство Израиля не предоставило Киеву более серьезную поддержку.

"Я разговаривал с руководством Израиля. Скажу вам откровенно, может, это будет звучать немного обидно, но я считаю, что я должен это говорить. У нас неплохие отношения, правда, но все проверяется такими острыми моментами в жизни, когда нужна мощная помощь", - сказал он в интервью иностранным СМИ, видеозапись которого опубликована на странице офиса президента в Facebook.