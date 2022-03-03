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Военная операция на Украине

Зеленский выразил сожаление, что Израиль не оказал больше поддержки Украине

По словам украинского лидера, "все проверяется такими острыми моментами в жизни, когда нужна мощная помощь"

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что руководство Израиля не предоставило Киеву более серьезную поддержку.

"Я разговаривал с руководством Израиля. Скажу вам откровенно, может, это будет звучать немного обидно, но я считаю, что я должен это говорить. У нас неплохие отношения, правда, но все проверяется такими острыми моментами в жизни, когда нужна мощная помощь", - сказал он в интервью иностранным СМИ, видеозапись которого опубликована на странице офиса президента в Facebook.

Теги
УкраинаИзраильЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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