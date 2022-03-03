Пентагон считает, что Зеленский сохраняет контроль над украинскими силами

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Власти США полагают, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет контроль над вооруженными силами страны, но опасаются за его безопасность. Об этом сообщил в четверг представитель Пентагона на брифинге.

"Мы, конечно, по-прежнему обеспокоены его безопасностью", - сказал данный сотрудник военного ведомства. По его словам, Зеленский "по-прежнему контролирует свои силы".

По версии представителя Пентагона, украинские военные "по-прежнему могут использовать самолеты", а также применять системы противовоздушной обороны.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.