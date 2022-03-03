Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной, это грозит войной с РФ

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Власти США не могут с определенностью сказать, возможна ли встреча американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина в то время, когда силы РФ находятся на Украине, на данный момент планов проведения таких контактов нет. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не могу давать таких оценок, сейчас они осуществляют вторжение в независимое государство и продолжают эскалацию с каждым днем, - ответила Псаки на вопрос о возможности указанной встречи. - Мы никогда не исключим возможность дипломатического взаимодействия. Но сейчас неподходящее для этого время".

"Мы проводим внутренние консультации относительно того, какие лучше принять шаги для деэскалации этого ужасного конфликта <...>", - добавила она. "Сейчас неподходящий момент, мы не планируем проведения их встречи, их взаимодействия или контактов. Президент ясно дал это понять. Мы продолжим эти внутренние консультации", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной, это грозит войной с РФ, Вашингтон хочет избежать именно этого.

США передают Украине развединформацию о войсках РФ в режиме реального времени.