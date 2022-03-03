Кабмин Сербии: Приштина использует кризис на Украине для воплощения великоалбанских идей

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти и его коллеги используют кризис на Украине, чтобы добиться членства образования в международных организациях и создать собственную армию. Об этом в четверг заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Уже несколько дней мы являемся свидетелями того, как [премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти и остальные политики Приштины используют кризис на Украине для воплощения своих великоалбанских идей, для зарабатывания политических очков на мучениях, которые случились во всем мире, а также пытаются протолкнуть членство в многочисленных международных организациях и преобразовать свои силы безопасности в полноценную армию", - передает пресс-служба заявление Петковича.

"Приштине не место ни в одной международной организации, так как ей это не положено по международному праву. А положен ей (Приштине - прим. ТАСС) диалог с Белградом, как и выполнение всех подписанных на сегодняшний день договоренностей", - подчеркнул глава канцелярии.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.