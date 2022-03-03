Администрация США не согласна с призывами закрыть посольство России

ВАШИНГТОН, 3 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация не согласна с призывами закрыть посольство РФ в Вашингтоне и выдворить с территории США российских учащихся, звучащими в последнее время из уст некоторых местных официальных лиц. Об этом сообщила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Соединенные Штаты считают, что нам очень важно иметь посольство в Москве, а вам - иметь посольство в Вашингтоне. Нам сейчас нужно больше диалога, а не меньше", - подчеркнула она.

"Что же касается российских учащихся, то мы не делали никакого шага против российских учащихся. И мы бы выступали против этого", - заверила Нуланд, комментируя высказывания члена Палаты представителей Конгресса США Эрика Суолуэлла (демократ от штата Калифорния).

Последний неоднократно призывал на днях выслать из США всех российских учащихся, а также потребовать от РФ закрытия посольства в Вашингтоне. Как утверждал этот американский законодатель, такие шаги надо сделать в связи со специальной военной операцией России на Украине.

Переговоры

Соединенные Штаты сохраняют готовность к переговорам с Россией, касающимся Украины, заявила Нуланд, комментируя высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее выразил уверенность в том, что решение по ситуации вокруг Украины будет найдено.

"Мой ответ заключается в том, что мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности - в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией", - сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в военном ведомстве России, ее вооруженные силы не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные новые санкции.