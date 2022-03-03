Белый дом объявил о санкциях против Пескова и 19 бизнесменов из РФ

"Сегодня США вводят санкции в отношении широкого круга приближенных [президента РФ Владимира] Путина и членов их семей", - говорится в документе. Как следует из его текста, в указанный список включены, помимо Пескова, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. В ряде случаев рестрикции затрагивают супруг и детей вошедших в список лиц, а также их компании или иное имущество.

В документе отмечается, что данные шаги предприняты в связи со спецоперацией РФ на Украине. Американские власти рассчитывают на то, что включенные в список лица будут "отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а собственность заблокирована".

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Власти США ввели блокирующие активы санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против ряда российских бизнесменов и членов их семей. Об этом говорится в заявлении , распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

Соединенные Штаты вводят визовые ограничения против 19 российских предпринимателей, а также 47 членов их семей и связанных с ними лиц.

"Сегодня Госдепартамент объявляет о новой политике визовых ограничений <...> в отношении некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц", - отмечается в документе. "В рамках первоначального шага <...> мы предприняли действия по введению визовых ограничений против 19 олигархов и 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц", - указывается в тексте.

Сетевые ресурсы

Министерство финансов США вводит санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц в России и на Украине под предлогом того, что они якобы распространяют дезинформацию в интересах Москвы, говорится в заявлении.

Как следует из документа, в список включены следующие ресурсы, публикующие материалы на русском, английском и других языках: "Фонд стратегической культуры", "Одна родина", "Ритм Евразии", "Камертон", "Южный фронт", "Инфорос", "Новое восточное обозрение", "Геополитика" и United World International. По версии властей США, речь идет о "российских организациях".

Минфин США вносит в санкционные списки "26 лиц в России и на Украине, которые играют ключевую роль в этих организациях". По версии американских властей, данные ресурсы "позволяют властям РФ распространять дезинформацию и влиять на настроения при вторжении на Украину". "Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля", - утверждает американское ведомство.

Санкции в отношении Усманова

Минфин США внес в санкционный список российского предпринимателя Алишера Усманова, а также принадлежащие ему яхту и самолет.

"Усманов внесен в список <...> в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицирует суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность, доля в которой принадлежит Усманову. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая <...> техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки <...>, проводимые с американскими лицами или в долларах США, запрещены", - говорится в сообщении американского Минфина.

В Белом доме полагают, что "США и власти стран по всему миру будут пытаться выявить и заморозить активы российской элиты и членов их семей". "Министерство финансов США при необходимости предоставит сведения финансовой разведки и иные улики Минюсту США для содействия уголовному преследованию и конфискации активов", - отмечается в документе.

Вместе с тем американское ведомство распространило специальную лицензию, "разрешающую все транзакции и разблокирующую всю собственность любых организаций, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащих Усманову", если эти организации не фигурируют в американском списке санкций.

Стоимость принадлежащего предпринимателю самолета Airbus A340-300 власти США оценивают в диапазоне от $350 млн до $500 млн. Стоимость яхты Dilbar, по данным Вашингтона, составляет от $600 млн до $735 млн. В среду журнал Forbes со ссылкой на источники сообщал, что германские власти конфисковали яхту Усманова. Отмечалось, что 156-метровое судно было конфисковано в городе Гамбург на севере ФРГ. Позднее издание Der Spiegel информировало, что власти Гамбурга опровергли данные о конфискации. В свою очередь Белый дом, объявляя о санкциях в отношении Усманова, отметил в четверг, что рестрикции также вводятся в отношении "его суперъяхты, одной из самых больших в мире и только что конфискованной <...> Германией".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.