Макрон объявил об участии в выборах президента Франции

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон официально подтвердил намерение баллотироваться на второй срок в ходе выборов, запланированных на апрель этого года. Письмо Макрона, в котором он сообщает о своем решении, опубликовано в четверг региональными СМИ Франции.

"Прошу вашего доверия для нового президентского мандата", - гласит послание, текст которого среди прочих приводит на своем сайте газета Le Journal de Saône-et-Loire.

"Я кандидат, который вместе с вами должен придумать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века. Я кандидат, защищающий наши ценности, которым угрожают мировые потрясения. Я кандидат, который будет готовить будущее для наших детей и внуков, чтобы мы смогли сегодня и завтра принимать самостоятельные решения", - добавил он.

В обстоятельном обращении к французам глава государства признает, что у него "не все получилось". "Приобретенный опыт позволит мне в ряде случаев принимать другие решения. Но преобразования, проведенные во время этого мандата, позволили многим нашим соотечественникам жить лучше, а Франции - обрести независимость. И кризисы, которые мы переживаем последние два года, показывают, что именно по этому пути нужно идти", - считает он.

Макрон признал, что актуальная ситуация не позволяет ему вести предвыборную кампанию так, как он это изначально планировал. "Но я обещаю ясно и со всей приверженностью объяснять наш проект, нашу волю, вести вперед нашу страну вместе с каждым из вас. Вместе мы можем сделать эти кризисные времена отправной точкой новой французской и европейской эры", - заключил он.

Позднее выдвижение

Макрон сообщил о намерении баллотироваться на второй срок за день до окончания приема заявок от кандидатов. Теперь президент должен до шести часов вечера пятницы направить в Конституционный совет официальное письмо о своем согласии вновь баллотироваться и декларацию о доходах. Ранее французские СМИ неоднократно сообщали, что глава государства до последнего откладывал данное решение, рассчитывая заявить о своей кандидатуре после урегулирования кризиса на Украине.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. О желании принять участие в них заявили несколько десятков кандидатов, но к настоящему моменту только 11 смогли набрать необходимые 500 подписей мэров и муниципальных советников, чтобы официально зарегистрироваться в качестве кандидата.

Согласно списку Конституционного совета, это действующий глава государства Эмманюэль Макрон, кандидат в президенты республики от партии "Рабочая борьба" Натали Арто, кандидат от правого оппозиционного движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, мэр Парижа и кандидат от "Соцпартии" Анн Идальго, кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, руководитель левой партии "Сопротивляемся!" Жан Лассаль, глава столичного региона Иль-де-Франс, кандидат левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат от Французской коммунистической партии (ФКП) Фабьен Руссель, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и кандидат от движения "Реконкиста" Эрик Земмур.