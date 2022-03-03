Нуланд заявила, что США не хотят новой холодной войны

ВАШИНГТОН, 3 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты не стремятся к второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины. С такими заявлениями выступила в четверг в интервью корреспонденту ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Никто не хочет новой холодной войны", - заверила замглавы внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос о том, куда, с точки зрения американской администрации, движутся на текущем этапе международные отношения. "Однако России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду - прим. ТАСС) осудили агрессию России против Украины", - сказала дипломат. Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Резолюция Генассамблеи не имеет обязательной юридической силы. За проголосовали представители 141 страны, против - пять, воздержались - 35.

"Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран. А все мы <...> будем двигаться вперед и строить процветающее будущее, пока Россия страдает от полной экономической и технологической изоляции от остального мира за преступления, совершаемые на Украине", - утверждала Нуланд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в военном ведомстве России, ее вооруженные силы не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные новые санкции.

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал ранее шаги Запада как "своего рода налог на независимость". Он выразил уверенность, что "эта истерия пройдет". Лавров подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу, но при условии сохранения равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Министр добавил, что не сомневается в нахождении решения, подчеркнув, что минимальные для Москвы условия хорошо известны.