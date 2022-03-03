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Военная операция на Украине
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Чавушоглу: гуманитарный коридор на Украине позволит эвакуировать турецких граждан

Министр иностранных дел Турции добавил, что коридор также облегчит доставку гуманитарной помощи

АНКАРА, 3 марта. /ТАСС/. Создание гуманитарного коридора на украинской территории позволит эвакуировать турецких граждан и облегчит доставку помощи. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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"Министр Чавушоглу подчеркнул, что [Анкара] приветствует создание гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей, пусть даже и на региональном уровне. Министр Чавушоглу также заявил, что этот коридор позволит эвакуировать наших граждан и облегчит доставку гуманитарной помощи", - сообщили журналистам в МИД республики.

Представители России и Украины на втором раунде переговоров в четверг договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев. На время эвакуации жителей в этих районах возможно временное прекращение огня.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сторонам удалось найти взаимопонимание по ряду вопросов. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что единственным согласованным вопросом стали как раз гуманитарные коридоры.

28 февраля в Гомельской области прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Мединский. Он заявил, что делегация РФ готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

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УкраинаТурцияРоссияВоенная операция на Украине
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