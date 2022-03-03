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В Хорватии облили краской ограду посольства России

В диппредставительстве сообщили, что инцидент был сразу же зафиксирован полицией

ЗАГРЕБ, 3 марта. /ТАСС/. Неустановленное лицо в четверг облило красной краской ограду внешнего периметра посольства России в Загребе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского й Матвей Сидоров.

"Сегодня во второй половине дня неизвестный облил красной краской внешнюю стену посольства [России в Хорватии]. Инцидент был сразу же зафиксирован хорватским полицейским, ответственным за защиту диппредставительства", - отметил дипломат.

Отмечается, что на ограде видны растекшиеся пятна красной краски.

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РоссияХорватия
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