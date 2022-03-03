Reuters: Пентагон заявил о создании прямой линии связи с Минобороны РФ

Санкции в отношении России

Белый дом объявил о санкциях против Пескова и 19 бизнесменов из РФ

Также ограничения ввели против семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из РФ и с Украины за "распространение дезинформации"

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