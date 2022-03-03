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Военная операция на Украине

Reuters: Пентагон заявил о создании прямой линии связи с Минобороны РФ

Линия создана в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности, отметили в ведомстве

ТАСС, 3 марта. Пентагон заявил, что создает прямую линию связи с Минобороны России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства США высокого ранга.

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"Министерство обороны 1 марта создало линию по урегулированию конфликтов с Минобороны России в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации напряженности", - сказал представитель Пентагона.

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