В Минфине США заявили, что страны G7 сотрудничают в деле ареста активов олигархов РФ

"В сотрудничестве мы [страны G7] разработали набор средств, которые оказывают непосредственное влияние на Россию, именно поэтому мы создаем рабочую группу. Наши министры юстиции сотрудничают, и мы хотим обеспечить возможность обмена информацией по всему миру об активах российских олигархов, чтобы мы могли немедленно заморозить эти активы, а затем совместно с нашими министрами юстиции наложить на них арест", - сказал Адейемо.

Он добавил, что преследуются не только сами российские олигархи, но "накладываются ограничения на членов их семей, их известных помощников, людей, которых они знают". "Например, когда мы вводим санкции против олигархов и замораживаем их активы, их самолеты могут находиться в России. Но после того как мы заморозили их активы, если эти самолеты прилетят в юрисдикцию стран Запада - прилетят в ЕС, прилетят в Великобританию, прилетят в Японию - у нас есть возможность заморозить, а затем потенциально арестовать эти активы, когда они прилетят в эти страны. Мы собираемся затруднить им использование активов в будущем", - отметил замминистра.

"Если у вас есть рубли, стоимость этого рубля снижается с каждым днем из-за действий, которые мы предприняли, и, если вы пытаетесь вывезти свои деньги из России, по всему миру, наша цель - найти эти деньги, заморозить эти деньги и конфисковать их, чтобы убедиться, что эти деньги больше не могут поддерживать Кремль", - утверждал он.

Состояние экономики РФ

По его версии, российская экономика сокращается. "Это означает, что у них меньше ресурсов, чтобы вкладывать в поддержку своих финансовых институтов, а также на оплату своих действий на Украине и других действий, которые они предпринимают по всему миру для дестабилизации глобального порядка. Поэтому наша цель - сделать так, чтобы Россия оказалась в положении, когда у нее есть выбор. Кремль может либо продолжить свое вторжение, и, если он это сделает, мы продолжим принимать меры в том, что касается санкций, либо он может прекратить свое вторжение на Украину и вновь инвестировать в свою экономику и инвестировать в свой народ", - утверждал Адейемо, высказав предположение, что "со временем в Россию будут меньше инвестировать".

Он полагает, что Банк России принял решение не возобновлять биржевые торги в связи с тем, что Москва якобы "боится, что, когда они откроют их, любой, кто сможет, вывезет деньги из России и еще больше усугубит кризис, в котором они сейчас находятся из-за санкций, которые были введены".

Замминистра добавил, что США, их союзники и партнеры примут дополнительные санкционные меры в отношении Белоруссии, если Минск продолжит поддерживать российскую операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.