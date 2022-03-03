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Военная операция на Украине

МИД Польши порекомендовал гражданам страны покинуть территорию России и Белоруссии

Ведомство рекомендует покинуть страны при помощи доступных коммерческих и частных средств

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России и Белоруссии. Соответствующее заявление ведомство разместило в четверг на своем сайте.

"Находящимся на территории Российской Федерации гражданам Польши мы рекомендуем ее покинуть при помощи доступных коммерческих и частных средств", - указано в сообщении. Аналогичная рекомендация касается и Белоруссии.

"В связи с ситуацией на Украине и связанным с этим фактом прекращением авиасообщения между Польшей и Россией, а также очень ограниченными возможностями возвращения в Польшу наземным путем министерство иностранных дел не рекомендует любые поездки в Российскую Федерацию", - подчеркивается в сообщении.

"В связи с ростом напряженности и военными событиями в регионе МИД рекомендует гражданам Польши не выезжать в Республику Беларусь. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций выезд может оказаться существенно затрудненным или даже невозможным", - проинформировал МИД.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияПольшаВоенная операция на Украине
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