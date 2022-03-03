Чехов освободят от уголовной ответственности за вооруженную защиту Украины

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Граждане Чехии, направляющиеся защищать Украину с оружием в руках, должны быть освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной местным законодательством за службу в иностранных военных или полувоенных формированиях. Об этом договорились в четверг президент республики Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала. По итогам встречи с главой государства с соответствующий информацией на брифинге выступил председатель кабмина.

"Мы [с президентом] договорились, что можем гарантировать этим людям [, которые направятся воевать на Украину в составе правительственных подразделений,] то, что они не будут привлечены к уголовной ответственности [в Чехии] ", - сказал Фиала. Данное заявление он сделал перед началом внеочередного заседания правительства, на котором предстоит обсуждение дальнейших форм помощи Украине. По его словам, кабмин поддержит их совместную с Земаном инициативу об освобождении от уголовной ответственности жителей страны, присоединившихся к ВС Украины.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек ранее проинформировал, что Пражский град получил около 300 заявлений от чехов с просьбой к Земану разрешить выехать на Украину для противодействия российской военной операции. Чешское законодательство запрещает гражданам республики службу в иностранных частях. Данное требование может распространяться на постоянно проживающих в стране иностранцев. Местные суды вынесли несколько приговоров о длительном заключении для жителей государства, участвовавших в ополчении Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.